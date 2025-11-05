西武は5日、郄橋光成投手（28）がポスティングシステムを利用して米大リーグに挑戦することを認めると発表した。今後手続きを進めていく。これまでの球団への貢献度を踏まえたほか、本人の熱意や意志を尊重した。郄橋は球団を通じて「球団にはこの挑戦を後押しいただき、本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたことがうれしいです。この決断が間違っていなかったと思えるように、精いっぱい頑張りた