西武は5日、郄橋光成投手（28）がポスティングシステムを利用して米大リーグに挑戦することを認めると発表した。これまでの球団への貢献度を踏まえたほか、本人の熱意や意志を尊重した形だ。郄橋は米大リーグ球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していない。そのため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があり、これまでも協議を重ねていた。11年目の今季は24試合に