＜kintone Golf Tournament事前情報◇5日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ゴルフは、使用する14本のクラブを自由に選べるスポーツだ。モデルや番手の選び方次第で、スコアメークが確実にやさしくなる。【写真】かっけー！ロイコレの『RC-VX』を接写今季からマイナビネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）に参戦している石川聖奈（いしかわ・せいな）は、苦手としていたUTを変更したことで、長