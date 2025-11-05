三洋化成工業 [東証Ｐ] が11月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の50.3億円となったが、通期計画の110億円に対する進捗率は45.7％にとどまり、5年平均の55.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.6％増の59.7億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績であ