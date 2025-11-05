関西電力は福井県美浜町での原発の新設に向けた地質調査を、１１月５日再開したと発表しました。福井県の美浜原発をめぐっては、２０１０年、関西電力が老朽化した１号機の建て替えに向けて地質調査を行っていましたが、福島第一原発の事故を受けて中断していました。その後、１・２号機の廃炉が決定し、現在は３号機のみが稼働しています。今年７月、関西電力の森望社長は安全性を高めた原発の新設に向けて、地質調査を再開