プロ野球・西武が5日、郄橋光成投手のMLB挑戦を容認する声明を発表しました。今回、西武が発表した声明では「郄橋光成投手がポスティングシステムを利用して、メジャーリーグベースボールへの移籍を目指す意向を示したことを受け、その挑戦を受諾することといたしました」とつづり「今後、当球団において、移籍に向けた手続きを開始することをお知らせいたします」とサポート体制を築くことを発表しました。合わせて広