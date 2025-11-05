アメリカ・ニューヨークの市長選挙が4日行われ、トランプ大統領が敵視する民主党のゾーラン・マムダニ候補が当選を確実にしています。ニューヨーク市長選当選確実 マムダニ候補「トランプ大統領のような億万長者が税金を逃れ、減税を悪用してきた腐敗の文化に終止符を打つ」「ニューヨークは移民の街であり続ける。移民によって築かれ、移民によって支えられ、今夜からは移民によって導かれる街となる」当選確実と報じられているマ