「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック」（６日開幕、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）今シーズンから主戦場を米国に移し、前週のメイバンク選手権で８打差を追いつき、プレーオフの末、今季２勝目を手にした山下美夢有（２４）＝花王＝が５日、プロアマ戦後に取材に応じた。前週の疲れは「ありません」と否定した山下だったが、熱帯のマレーシアから移動したばかり、この日は１５度程度の滋賀ということで「寒いのはちょっと…