大分県宇佐市の高齢女性宅を訪れ、虚偽の説明で給湯器修理代名目の契約を結ばせ、現金20万円をだまし取ったとして福岡県に住む35歳の男が逮捕されました。 特定商取引法違反と詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡県福智町に住む建設業の男（35）です。 警察によりますと、男は今年10月8日、宇佐市内で一人暮らしをしている90代の女性宅を訪問し、「水が漏れています。給湯器の修理が必要です」などとうそを言い、契約を結ばせた上