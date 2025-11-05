フリーアナウンサーの高橋真麻(44)が、ブルーな気分で撮影したという家族ショットを公開した。【映像】「実は憂鬱」家族ショット＆夫や子どもたち(複数あり）2018年12月22日に一般男性と結婚し、2020年5月に長女、2022年11月には長男が誕生したことを報告していた高橋。ブログでは、自宅のプールで遊ぶ子どもたちの写真や家族4人でそろえたペアルック姿のバックショットなど、仲むつまじい様子を披露してきた。「幸せ…でも実