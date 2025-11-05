5日のテレビ朝日は、『林修×小泉孝太郎の水曜サバイバル』を、19時から放送する。『林修×小泉孝太郎の水曜サバイバル』＝テレビ朝日提供「もしも“その時”が来たら……あなたは正しく動けますか?」をテーマに、今年9月に林修と小泉孝太郎が初MCタッグを組んで放送された同番組。クマ被害や記録的豪雨などを題材に「衝撃映像」と「再現ドラマ」で九死に一生の状況から生き抜く術＝サバイバル術を専門家が解説した。第2弾となる