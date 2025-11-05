ボートレース宮島のＧ?「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯宮島プリンセスカップ」が５日に開幕。レース前に行われたオープニングセレモニーでは出場する４６選手がファンの前で自己紹介と大会への意気込みを明かした。ひと際会場を沸かせたのは小芦るり華、山本梨菜、野田なづきの佐賀支部トリオ。まず、最初にに小芦が登場すると「佐賀１番目です！」とあいさつ。山本が「佐賀２番目です！」と続き、最後は野田が「佐賀３番目で