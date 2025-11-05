社民党の福島瑞穂党首が５日、国会内で会見し、副党首の新垣邦男衆院議員が離党を表明したことに「本当に残念です」と肩を落とした。新垣氏は２０２１年の衆院選沖縄２区で初当選し、現在２期目。これまで衆院での勢力拡大のために福島氏の衆院へのくら替えを打診したものの受け入れられなかったとして、今月２日に「党勢拡大に限界を感じた」と離党する意向を表明していた。福島氏は「離党の理由が私も幹事長もよく分からな