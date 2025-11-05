小田原競輪Ｇ?「開設７６周年記念北条早雲杯争奪戦」が６日、開幕する。三谷将太（４０＝奈良）は初日特選１２Ｒで「単騎で」と即答した。清水裕友の後ろを主張することもできたが「やってきた練習の成果を出したい。勝ち上がりとかならまた考える」と説明。そして「スタンドがなくなって小田原城がよく見えるようになりましたね。信長の野望のゲームが好きやったんで」と戦国時代の歴史ある城を強い眼光でとらえつつ、「