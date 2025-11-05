パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１０月２９日（日本時間３０日）に右ヒジの側副靭帯修復手術を受けたと球団が発表。併せて屈筋腱修復も実施された。通常は回復に１２〜１５か月かかるとされ、来季は全休となる。ダルビッシュはＸ（旧ツイッター）に「２０２６年は投げることができません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリを頑張ります」と投稿して、再起を誓った。レンジャーズ時代の２０１５年にトミ