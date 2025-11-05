安田倉庫 [東証Ｐ] が11月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の26.7億円に伸び、従来予想の22億円を上回って着地。 通期計画の50億円に対する進捗率は53.5％に達し、さらに5年平均の48.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.5％減の23.2億円に減る計算にな