オリエンタルチエン工業 [東証Ｓ] が11月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は5500万円の赤字(前年同期は7400万円の黒字)に転落し、従来の9000万円の黒字予想から一転赤字で着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の1億5800万円の黒字→5200万円の赤字(前期は1億4500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社