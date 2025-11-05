日本時間午後１０時１５分に１０月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。民間雇用者数の大方の予想は３万人増となっており、民間雇用者数が前月の３万２０００人減から３カ月ぶりに増加に転じるとみられている。米求人検索サイト運営のＩｎｄｅｅｄが発表する求人件数の指数（季節調整済み）は１０月に２０２１年２月以来の低水準に落ち込んでおり、９月の米ＡＤＰ雇用統計の民間雇用者数が予想を下回るようであれば、ドルが売られる