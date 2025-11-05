◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝１１月５日、美浦トレセン２２年に１２番人気ながら２着同着に好走して、４年連続の参戦となるライラック（牝６歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は、力強い伸び脚で好調をアピールした。Ｗコースで僚馬を追走する形から、６ハロン８１秒４―１１秒３でゴール前で仕掛けて、約３馬身先着した。相沢調教師は「良かっ