ドジャースが２連覇を果たしたワールドシリーズ（ＷＳ）を中継したＦＯＸスポーツが４日（日本時間５日）、延長１１回までもつれた第７戦のテレビ中継とストリーミング配信を合わせて米国内で２７３３万人が視聴したと発表。アストロズがドジャースを破った２０１７年の第７戦以来の高水準だった。ピーク時には約３３１０万人が視聴。７試合平均視聴者数は約１５７１万人で、これも８年ぶりという人気となった。ブルージェイズ