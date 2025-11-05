◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝１１月５日、美浦トレセン第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都）に出走する各馬の１週前追い切りが５日、東西のトレセンで行われ、前走のオールカマーを快勝したレガレイラが順調な仕上がりをアピールした。開場一番に姿を見せた昨年のグランプリホースは、きれいに整地された美浦・Ｗコースを気分良く駆け