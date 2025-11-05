KOMEHYOが、2026年1月1日から5日までの5日間、名古屋本店で「2026年新春!! KOMEHYOに26万円ガチャ置いてみた」を開催する。昨年の好評を受けて再登場するもので、今年は1回26万円、最高130万円相当のブランドアイテムが当たる“選べる大吉”仕様へとパワーアップした。各日先着50人限定の特別企画だ。【写真】ロレックスやエルメス…最高130万円相当の大吉ラインナップはこちら！大吉賞では、ロレックスの時計やエルメスのバ