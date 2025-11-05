西武は５日、高橋光成投手（２８）のポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を容認すると発表した。高橋は「挑戦を後押しいただき、本当に感謝している。決断が間違っていなかったと思えるように精いっぱいがんばりたい」とコメントした。高橋は群馬・前橋育英高から２０１５年にドラフト１位で西武に入団し、プロ１１年で通算７３勝７７敗。今季は２４試合の登板で８勝９敗、防御率３・０４だった。「昔から夢だった場