青学大陸上部の原晋監督が５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。部の合宿中にクマに遭遇したことを明かし「管理者としてぞっとした」と告白した。番組では、全国で相次ぐクマ被害について特集。クマ対策として秋田県の要請に応じてこの日から自衛隊派遣され、“後方支援”にあたることを伝えた。また、人里での被害者数が８月の９人から９月になって３２人と急増し、さらに１０月は５２人と増え続けているとの報道も紹介した。