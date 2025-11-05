荒川化学工業 [東証Ｐ] が11月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の6.3億円に急拡大したが、通期計画の24億円に対する進捗率は26.6％にとどまり、5年平均の46.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の17.6億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績で