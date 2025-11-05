【Kindleセール「連ちゃんパパ【合冊版】」】 実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアでマンガ「連ちゃんパパ【合冊版】」がセール価格で販売されている。 「連ちゃんパパ」はありま 猛氏によるマンガ作品で、パチンコにのめり込んでいく主人公の旅や日常を描く。1990年代の作品だが、2020年にネットで話題となった。 今回のセールでは、合冊版の1巻から3巻ま