数え切れないほどの銃や剣が並ぶ部屋の中で、ノートパソコンに向かう1人の女性。クライム系映画の1シーンを切り取ったかのような、完全に“そういう仕事”をしているとしか思えない姿が、Xで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■武器に囲まれて仕事をする妻の姿が反響「武器商人」「スパイ」「ガンスミス」このほどXユーザーの「ポニコニコポ」さんが投稿したのは、自宅にある“秘密基地