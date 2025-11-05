現地11月４日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第４節で、日本代表DF鈴木淳之介が所属するデンマークの名門コペンハーゲンがプレミアリーグの強豪トッテナムと対戦した。鈴木が右サイドバックで先発したコペンハーゲンは、19分にブレナン・ジョンソンに先制点を奪われる。後半に入っても51分にウィルソン・オドベールに追加点を決められると、64分と67分に立て続けに失点。０−４の完敗を喫した。 試合