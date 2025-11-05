快進撃を続けているチームを支えるベテランに賛辞だ。11月３日に行われたプレミアリーグ第10節で、昇格組のサンダーランドはエバートンとホームで１−１と引き分けた。前半に先制を許したものの、後半の立ち上がりに追いつき、１ポイントを加えている。３連勝こそ逃したものの、前節でチェルシーに勝利していたサンダーランドは、リバプールと並ぶ18ポイントで４位と、チャンピオンズリーグ出場圏内につける大躍進だ。エバ