VANLINKS株式会社は、ワンタッチで開閉可能なソフトボックス「Rapid 60 パラボリックソフトボックス」を11月5日（水）に発売した。 ストラップを握りハンドルを押すだけで展開できるパラボリック系のソフトボックス。ハンドルを持ち、トリガーラッチを引くことで折り畳める。 NANLITEのFMマウントに装着できるほか、汎用ボーエンズマウントに対応するための変換リングが付属する。 また、透過率の異なる2