台風25号(カルマエギ) 【画像】台風進路・今後の天気はどうなる 2025年11月05日12時45分発表 5日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯11度50分 (11.8度)東経118度20分 (118.3度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)中心気圧    965 hPa中心付近の最大風速&#16