中国のSNS・小紅書（RED）に「奈良公園で中国人がシカにパンをあげていた」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者によると、先日、奈良公園の「鹿せんべい」が売られている屋台の向かいのベンチで中国人の一家を見かけた。両親と子ども、祖父と見られる高齢の男性の4人で、5〜6個のスーツケースを並べてベンチに座っていたという。一家は荷物からパンを取り出してシカに与え始めた。この時、通りかかった日本人の若い女性2人がその