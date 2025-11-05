日本製鉄 [東証Ｐ] が11月5日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は1133億円の赤字(前年同期は2433億円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の400億円の赤字→600億円の赤字(前期は3502億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は