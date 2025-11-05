中国物流購買連合会は5日、10月のコモディティ価格指数を発表しました。指数は前月比1．2％上昇して113．2となり、6カ月連続で前月より上昇しました。指数の動向で見ると、6カ月連続で前月より上昇しただけでなく、前月からの上昇幅が明らかに拡大しています。これは、経済成長の安定化などを目指す国の一連の政策の効果が引き続いて表れているとともに、国際貿易の緊張が若干和らいだことで、企業の自信がさらに強まり、コモディ