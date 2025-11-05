お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が4日深夜放送の中京テレビのトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。相方・田中裕二が“180万馬券”を的中させ、イラついた理由をぶちまけた。田中は9月に「買い間違えた」馬券が的中。3連単を1点200円ずつで計1万8000円分購入していたが、まさかの「186万8200円」の払い戻しという“爆勝ち”をおさめた。この話が番組内で話題になると、太田は「間違い馬券だか