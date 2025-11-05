日本バスケットボール協会は5日、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 1 』に向けた男子日本代表候補20名を発表しました。男子日本代表候補には、今季B1リーグ開幕10連勝の新記録を達成した千葉ジェッツから富樫勇樹選手、渡邊雄太選手らベテランに加え、成長著しい19歳の瀬川琉久選手ら最多5人が選出。さらに日本代表でキャプテンの経験もあるジョシュ・ホーキンソン選手、富永啓生選手らリーグ屈指