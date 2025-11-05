埼玉県朝霞市の障害者向けのグループホームで知的障害のある女性にわいせつな行為をしたうえでケガをさせたとして、元施設職員の男が再逮捕されたことがわかりました。不同意わいせつ致傷の疑いで再逮捕されたのは、安部絢也容疑者（48）です。捜査関係者によりますと、安部容疑者はことし6月、当時勤務していた埼玉県朝霞市の障害者向けのグループホームで、施設を利用する女性(20代)に対し、からだを触るなどのわいせつな行為を