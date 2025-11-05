団塊ジュニア世代退職の２０４０年ごろには質を保てない恐れ治安を守る警察が人材確保に頭を悩ませている。警察官採用試験の受験者数は１５年間で約３分の１に落ち込んだ。「職場が厳しそう」といった印象から二の足を踏む若者もいるとみられ、警察当局はＳＮＳを活用するなど“イメージアップ戦略”に乗り出している。（木村雄二、林麟太郎）◇「気になることがあればチャットで質問してください」。９月３０日。オンラインで