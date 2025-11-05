内閣府と経済産業省は、多数の人工衛星を連携させる海上デジタル通信網の整備で、不審船や密漁船の探知能力の強化に乗り出す。海上は陸上に比べて通信環境の整備が遅れており、今年、衛星２基を打ち上げて、海上との通信が確立できるか検証を始めた。２０２９年度までに１４７億円を投じて実用化を図る。日本では、中国の船舶による領海侵入が相次いでいる。海上保安庁による密輸や密航、密漁やごみの投棄などの海上犯罪の送致