現代用語の基礎知識が選ぶ「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。政治、経済、エンタメなどから３０語が選ばれたが、ついにあの「名探偵津田」からノミネート語が誕生した。「水曜日のダウンタウン」の大人気企画「名探偵津田」から生まれた名セリフ「長袖をください」がまさか？のノミネート。放送は昨年の１２月で、ダイアンの津田は、アンガールズの田中卓志が殺害された