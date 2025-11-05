いよいよ秋の深まりを感じる紅葉の季節がやってきます。今年（2025年）の紅葉の見頃はいつ頃なのでしょうか？（アーカイブマネジメント部 萩原喬子）【図を見る】2025年の各地の紅葉見頃予想は？「紅葉狩り」は平安貴族の優雅な遊びなぜ紅葉見物を「紅葉狩り」というのか知っていますか？諸説ありますが、平安時代に貴族が紅葉を愛でるために野山に分け入った様子が「狩り」に似ていたことから、紅葉見物を「紅葉狩り」と呼ぶよ