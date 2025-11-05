三重県の酒蔵「丸彦酒造」から、特撮怪獣映画『ゴジラ』とコラボした日本酒「ゴジラ激闘の軌跡純米大吟醸」が新発売。三重の地で百五十年以上にわたり、酒を醸し続けてきた老舗蔵「丸彦酒造」が仕上げた、力強いゴジラを彷彿させるような”魂を揺さぶる酒”「ゴジラ激闘の軌跡純米大吟醸」。三重県産米を100%使用した純米大吟醸酒で、華やかな香りでフルーティーかつすっきりとした飲みやすい味わいです。TM & ©