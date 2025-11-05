ドジャースが優勝パレード＆セレモニー米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムではセレモニーも開催され、大谷翔平投手も大歓声を浴びた。歓喜のイベントには、真美子夫人も同行。大谷がインスタグラムに投稿した動画や写真の中には、真美子夫人が撮影したとみられるものもあり、ネットで話題となっている。優勝パレードでロサンゼルス市