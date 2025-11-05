大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、女性に対するあらゆる形の支配や抑圧をなくす社会を目指す「パープルリボン運動」の啓発活動の一環として、大観覧車ワンダーパノラマをパープルにライトアップします。ライトアップを記念して、6年目となる2025年は初の点灯式を行い、ゲストには「ハローキティ」が登場しました。 サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「大観覧車ワンダーパ