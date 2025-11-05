資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は5日、新たに岡山県の2カ所の郵便局に対し、自動車の使用停止処分を通知しました。実際に車両が使えなくなるのは12日からです。 処分を受けたのは、真庭市の上長田郵便局（1台・120日）と美作市の梶並郵便局（1台・38日）です。 中国運輸局によりますと、行政処分の発表は6回目で、岡山県では1