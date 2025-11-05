ワイヤレス・テクノロジーのグローバルリーダーであるサイレックスは、教育現場のICT活用を次のステージへ進める新製品を発表しました。マルチOS対応ワイヤレス画面転送システム「Z-1 Gen2」を中核に、関連製品「AMC Cast」「ST-10 E model」を2025年秋より同時に発売します。また、Windows用投影ツール「AMC Meeting」も新機能を加えてバージョンアップします。 サイレックス「Z-1 Gen2／AMC Cast／ST-10 E model」