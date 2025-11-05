ELEMOsは、2025年11月8日(土)に千葉県千葉市美浜区の「カツマタ モビリティ ラボ(旧・勝又自動車学校)」で開催される「小型電動モビリティ試乗体験会」に出展いたします。免許不要で安心して乗れる最新の小型電動モビリティを一堂に体験できるイベントです。 ELEMOs「小型電動モビリティ試乗体験会」出展  日時：2025年11月8日(土) 10:00〜15:00 ※雨天中止会場：カツマタ モビリティ ラボ (千葉市美浜区新港189)参