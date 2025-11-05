女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は６日に、第２９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）物乞（ご）いとなったタエ（北川景子）を見かけてしまったトキ（郄石あかり）だったが、声をかけることができず逃げ帰る。その夜、ヘブン（トミー・バストウ）の女中が決まらず焦る錦織（吉沢亮）が、再びトキを訪ねるのだった。