カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、全国で深刻化しているクマ問題について、自衛隊がクマ対策に出動したことを報じた。青森県、秋田県、山形県でもクマが出没。秋田県内ではこれまでに４人が死亡、５６人が負傷するなど深刻な状況となっている。この日午前には秋田県と陸上自衛隊が協定を締結。今月３０日までの活動期間で、箱わなの運搬や設置、駆除されたクマの運搬などを行う後方支