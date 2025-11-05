パリ五輪バドミントン女子ダブルスで「シダマツ」ペアとして銅メダルを獲得した松山奈未が５日、男子の緑川大輝と組んで混合ダブルスに挑戦することを発表した。インスタグラムで「日頃より温かい応援ありがとうございます。チームリリースからありました通り、この度、ＮＴＴ東日本所属の緑川大輝選手とペアを組み、ミックスダブルスに挑戦させていただくこととなりましたので、ご報告させていただきます」と公表。「新たな